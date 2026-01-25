domenica, 25 Gennaio , 26

Verissimo, torna Enrica Bonaccorti in studio: la battaglia contro il tumore

Verissimo, torna Enrica Bonaccorti in studio: la battaglia contro il tumore

Verissimo, torna Enrica Bonaccorti in studio: la battaglia contro il tumore
Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo, per un’intervista intensa con Silvia Toffanin. La conduttrice, 76 anni, sta affrontando un periodo particolarmente delicato dovuto alla sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. 

Lo scorso settembre Enrica aveva rivelato sui social di essere malata. Con un post su Instagram, la conduttrice aveva rivelato la diagnosi di tumore facendo riferimento nel messaggio anche a Eleonora Giorgi, morta a marzo all’età di 71 anni per un cancro al pancreas. “E’ da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione”, aveva scritto la 75 anni, nel messaggio abbinato alla foto che la ritrae su una sedia a rotella, spinta dalla figlia Verdiana. 

“Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”, aveva aggiunto. “E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”, concludeva il messaggio. 

Ospite a Domenica In, nella puntata del 4 gennaio 2026, la conduttrice ha raccontato: “Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire…”. 

“Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura”, ha aggiunto.  

