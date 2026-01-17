sabato, 17 Gennaio , 26

Verona, 14enne scomparso da lunedì: l’ultimo segnale a Milano

Verona, 14enne scomparso da lunedì: l’ultimo segnale a Milano

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – C’è crescente apprensione per la sorte del 14enne Diego Baroni di San Giovanni Lupatoto (Verona), scomparso da lunedì 12 gennaio, quando di mattina presto è uscito di casa per andare all’istituto professionale che frequenta in città ma dove non si è mai presentato. Il ragazzo è stato visto per l’ultima volta alla stazione di Verona Porta Nuova e, secondo la testimonianza di una sua amica, aveva espresso l’intenzione di andare a Milano, dove effettivamente è stato agganciato il segnale del suo telefono per l’ultima volta e dove si presume possa quindi trovarsi.  

La famiglia, che già martedì aveva presentato denuncia di scomparsa, da giorni diffonde i suoi appelli tramite i social. Un appello sui social è stato lanciato anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. La Prefettura di Verona, che mercoledì aveva attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse, ora lo ha diffuso a livello nazionale.  

