Verona, Amrabat: “Ho letto che con il Napoli è quasi fatta, dovrò prendere una decisione”

Sofyan Amrabat non si nasconde e parla apertamente del suo futuro. Il giovane centrocampista di proprietà del Verona, una delle maggiori sorprese di questa ottima prima parte di stagione dei gialloblu, nel corso di un’intervista alla stampa olandese ha parlato per l’appunto del suo futuro non escludendo la possibilità di trasferirsi in una big a breve. Amrabat si è soffermato a parlare in particolare delle voci di mercato che circolano da qualche settimana e che lo vorrebbero vicino al… continua a leggere sul sito di riferimento