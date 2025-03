Verona-Bologna 1-2, i rossoblù soffrono ma volano al quinto posto

(Adnkronos) – Il Bologna continua a volare. Nel lunch match del 28° turno di Serie A, la squadra di Italiano vince 2-1 sul campo del Verona al Bentegodi e aggancia momentaneamente la Lazio al quinto posto in classifica grazie al terzo successo di fila in campionato. Decidono le reti di Odgaard e Cambiaghi.

I rossoblù vengono da un buon periodo e in campo si vede. La squadra di Italiano parte meglio ed è la più fresca in avvio. Il Verona ci mette un po’ a entrare in partita e dopo il vantaggio fallito da Sarr, intorno alla mezz’ora, va sotto al 40’. Il protagonista è Calabria, che taglia il campo e poi mette Odgaard davanti a Montipò per l’1-0.

Il Bologna parte bene anche nella ripresa e al 70’ un episodio cambia volto alla partita: i gialloblù restano in dieci per la doppia ammonizione di Valentini, dopo un fallo al limite dell’area. Gli emiliani sfruttano così la superiorità e raddoppiano con Cambiaghi, entrato in campo al posto di Orsolini: al 78’, l’attaccante sfrutta il passaggio di Dominguez e l’errore tra i pali di Montipò per il raddoppio. Agli uomini di Zanetti non manca però la grinta e la voglia di reagire: il Verona si fa subito sotto e accorcia le distanze con Mosquera, che batte Skorupski da due passi all’80’.

Il finale è tutto dei padroni di casa, che alzano il pressing senza però riuscire ad agguantare il pari e rischiano di subire il tris di Dallinga in contropiede. Italiano soffre, ma alla fine sorride e porta a casa tre punti d’oro per una classifica da sogno. Il Verona resta al quindicesimo posto, a quota 26.