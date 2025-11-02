verona-inter:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla

(Adnkronos) – Il Verona ospita l’Inter oggi, domenica 2 novembre, nel match che alle 12.30 – in diretta tv e streaming – apre il programma domenicale della decima giornata. I veneti, con 5 punti, sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo. I nerazzurri inseguono il successo per continuare a inseguire la vetta della classifica.
VERONA – (3-5-2) – Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Bernede, Gagliardini, Niasse, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti
INTER – (3-5-2) – Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu.
Verona-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn con calcio d’inizio alle 12.30. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.