verona-juve-0-3,-doppietta-vlahovic-e-gol-di-savona:-bianconeri-primi-da-soli

La Juve vince 3-0 sul campo del Verona nel match della seconda giornata del campionato di Serie A ed è prima in classifica da sola a punteggio pieno. I bianconeri allenati da Thiago Motta passano al Bentegodi con la doppietta di Vlahovic e il gol del baby Savona: la Juve è l’unica squadra con 6 punti dopo 180 minuti e si gode dopo 4 anni il primo posto solitario. Il Verona, sconfitto dopo l’esordio vittorioso contro il Napoli, rimane a quota 3.

La Juve vince con merito una gara complicata in avvio. Il Verona pressa e non concede spazio ai bianconeri, che commettono una serie di errori in uscita dalla propria trequarti. I torinesi soffrono nel primo quarto d’ora e rischiano sulla conclusione di Mosquera, murato in extremis dalla retroguardia.

Il destro velenoso di Locatelli, al 18′, è il primo segnale del risveglio juventino. Gli ospiti guadagnano campo, cominciano a trovare spazio e prendono in mano il match. E’ la Juve ad aggredire e i risultati arrivano al 28′. Locatelli ruba palla, Yildiz imbuca e Vlahovic non sbaglia: 0-1.



Il gol stappa definitivamente la partita e consente alla formazione di Motta di giocare in scioltezza. Il Verona preme e concede spazi, i bianconeri ne approfittano e colpiscono. Cambiaso fa viaggiare Mbangula a sinistra, il cross del ventenne è un assist per il ragazzino che arriva dalla fascia destra: Savona incrocia il colpo di testa, 0-2.



Il sipario sul match cala in avvio di ripresa. Tchatchoua stende Mbangula, rigore per la Juve. Vlahovic dal dischetto non sbaglia, doppietta e 0-3. Prima del fischio finale, spazio anche all’intervento di De Gregorio che all’83’ nega il gol a Tchatchoua. La Juve vince 3-0, Thiago Motta è primo da solo.