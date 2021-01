Verona-Napoli: dirige Fabbri, l’arbitro che venne attaccato da Ancelotti. Al Var ci sarà Nasca

La sfida tra Verona e Napoli in programma domenica alle ore 15 è stata affidata a Fabbri. Al Var ci sarà Nasca, coadiuvato da Meli. Gli assistenti saranno Alassio e Pagliardini, il IV uomo Di Martino.

Fabbri: i precedenti dell’arbitro col Napoli

Dunque, Fabbri dirigerà la sfida tra Verona e Napoli. Con gli azzurri torna alla mente un precedente casalingo contro ilTorino, in una gara del febbraio 2019 terminata 0-0. In quell’occasione Carlo Ancelotti in conferenza non prese bene le decisioni dell’arbitro e lo criticò per le sue decisioni sbagliate.

