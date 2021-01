Il Napoli è atteso allo stadio Bentegodi per la sfida contro il Verona, che si giocherà domenica 24 gennaio e sarà valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Così gli azzurri hanno la possibilità di chiudere il girone a 37 punti, senza contare la gara da recuperare contro la Juventus di Pirlo, che permetterebbe agli azzurri di completare la prima parte dell’anno con 40 punti. Ecco dove vedere il Napoli in tv e in streaming.

Verona-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

La partita tra Verona e Napoli è un’esclusiva SKY, detentrice dei diritti di 7 partite per ogni giornata di Serie A. Sarà possibile dunque vedere la gara con abbonamento all’emittente satellitare, su uno dei canali dedicati. Si potrà visionare la gara anche attraverso ogni dispositivo mobile: tablet, smartphone o pc collegato ad una smart TV. Bisognerà però possedere abbonamento a Now Tv, oppure scaricare l’app di Sky Go. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta testuale sul sito di Calcionapoli1926.it.

