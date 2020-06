Verona-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

La Serie A è ripartita con più veemenza e più goal di quanto ci si aspettasse. Show dell’Atalanta e del Milan e buoni ritmi proprio a Verona lo scorso sabato, dove gli uomini di Juric hanno sconfitto il Cagliari. Ora riparte anche il campionato del Napoli, a pochi giorni da una vittoria importante, quella della finale di Coppa Italia contro la Juventus. La gara ovviamente come da procedure sarà a porte chiuse, ma i tifosi avranno la possibilità di accedere alla visione del match tramite diverse piattaforme. Ecco dunque dove vedere Verona – Napoli.

Dove vedere Verona – Napoli

L’orario è fissato per le 19.30 di questa sera, martedì 23 giugno. La gara verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport. Ma sarà possibile vederla in tv, tramite il canale dedicato di Sky, in presenza di abbonamento all’emittente satellitare ed adesione al pacchetto Sky-DAZN lanciato ad inizio stagione.

La programmazione delle altre gare

Sarà una serata ricca di calcio per gli appassionati in possesso di un abbonamento Sky con pacchetto DAZN. Questi gli eventi principali:

19.30 – Spal-Cagliari: Sky

19.30 – Levante-Atletico Madrid: DAZN

19.30 – Valladolid-Getafe: DAZN

21.15 – Tottenham-West Ham: Sky

21.45 – Torino-Udinese: Sky

21.45 – Genoa-Parma: DAZN

22.00 – Barcellona-Athletic: DAZN

