Il Napoli è atteso allo stadio Bentegodi per la sfida contro il Verona, che si giocherà domenica 24 gennaio e sarà valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Così gli azzurri hanno la possibilità di chiudere il girone a 37 punti, senza contare la gara da recuperare contro la Juventus di Pirlo, che permetterebbe agli azzurri di completare la prima parte dell’anno con 40 punti. L’anno scorso il Napoli chiuse il girone di andata con soli 24 punti, un traguardo bassissimo nella storia azzurra. Nel girone di ritorno invece i punti furono 38: per cui Gattuso si sta mantenendo sui suoi standard, che sono certamente bastevoli per la qualificazione in Champions League (negli ultimi campionati solo una volta non sarebbero bastati 74-76 punti per il quarto posto). Ecco i precedenti in Serie A tra Verona e Napoli.

LEGGI QUI LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL CALCIOMERCATO AGGIORNATE

Verona-Napoli, i precedenti in Serie A

Sono 27 i precedenti tra Hellas e Napoli. Di questi:

10 vittorie Napoli

7 Pareggi

10 vittorie Hellas

L’ultimo scontro è avvenuto proprio nell’ultima estate, con Gattuso che ha espugnato il Bentegodi grazie a Milik e Lozano. Un 2-0 che il Napoli vorrebbe riprodurre per portarsi saldamente al terzo posto in classifica, sperando di poter rosicchiare punti a chi sta davanti e staccare chi è dietro.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Verona-Napoli, i precedenti in Serie A: 10 vittorie a testa per azzurri e scaligeri appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento