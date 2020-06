Verona-Napoli, nervosismo tra le panchine. Juric: “Mi ha chiamato cogl**ne!”

Un po’ di nervosismo in campo durante il match tra Verona e Napoli, match valido per la 27° giornata di Serie A. Il nervosismo però non arriva dai calciatori, bensì dalle due panchine.

Verona-Napoli, Juric: “Ma mi ha chiamato cogl***ne!”

Nervosismo e non poco in Verona-Napoli. In seguito ad un fallo ai danni di Diego Demme, non fischiato dall’arbitro Pasqua, le panchine si sono accese. Vista l’assenza del pubblico è stato ben chiara la frase urlata da Ivan Juric: “Ma mi ha chiamato cogl**ne!”.

Poi – come riportato dall’inviata di DAZN – Gennaro Gattuso ha invitato a mantenere la calma. Si è scusato col tecnico, ha richiamato la propria panchina e poi ha invitato lo stesso mister a tranquillizzarsi. Pochi minuti dopo però, qualche insulto è continuato a volare da ambo le panchine.

