Verona, Palazzo Maffei aperto gratuitamente a 3700 studenti

Progetto didattico della Casa museo con il Pastificio Rana

Milano, 2 mar. (askanews) – La Casa museo Palazzo Maffei di Verona, con il contributo del Pastificio Rana, accoglierà gratuitamente dall’inizio di marzo oltre 3700 studenti di ogni ordine e grado scolastico. Circondati dalla collezione di 600 opere, raccolte dall’imprenditore Luigi Carlon in sessant’anni, gli studenti saranno accompagnati e ispirati da guide specializzate che proporranno loro diverse narrazioni tematiche e laboratori didattici.

“Penso a queste migliaia di giovani studenti che varcheranno la soglia della straordinaria Casa Museo e sono entusiasta, sento il potere vivificante dell’arte in cui si immergeranno, guidati in un viaggio esperienziale tra i capolavori selezionati in sessant’anni da Luigi Carlon, a disposizione di tutti grazie ad una straordinaria generosità” ha detto Gian Luca Rana CEO del Pastificio Rana.

“Sono grata di aver trovato nella famiglia Rana questo immediato entusiasmo nella condivisione dei nostri obbiettivi. L’arte e la cultura danno benessere e accendono passioni, ancor più se sono vissute come esperienze appaganti” ha aggiunto Vanessa Carlon direttrice di Palazzo Maffei Casa Museo. “Nel momento storico di crisi e difficoltà che stiamo vivendo, la nostra attenzione è rivolta ai giovani che più di tutti sono esposti all’incertezza del futuro e al peso di un presente spesso ulteriormente incupito dal problema dell’iperconnessione. Abbiamo deciso allora di promuovere l’esperienza dal vivo e l’incontro con l’arte: una storia, un personaggio inatteso, una lettura trasversale che mostri la relazione tra diverse discipline possono squarciare un velo e gettare un seme di curiosità, per far nascere un sogno e mostrare la forza e la bellezza della vita”.

continua a leggere sul sito di riferimento