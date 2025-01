Veronafiere in Arabia Saudita con SOL2Expo, Fieracavalli e Vinitaly

A Jeddah per ultima tappa del tour mondiale della Amerigo Vespucci

Milano, 26 gen. (askanews) – Veronafiere con le proprie rassegne SOL2Expo, Fieracavalli e Vinitaly torna a bordo dell’Amerigo Vespucci che, dal 27 al 29 gennaio, approda a Jeddah per promuovere alcune delle eccellenze del made in Italy. Dopo le ultime due tappe del tour mondiale (a Tokyo ad agosto con il vino tricolore e a Doha, in Qatar a dicembre, con l’olio e la pietra naturale 100% italiani), i riflettori si accendono ora sui settori equestre, prodotti a base di uva e miscelati nel rispetto delle regole del Paese e, nuovamente, sull’olio Evo e le olive da tavola. Nella importante città portuale dell’Arabia Saudita, le tre filiere rappresentate da Veronafiere sono protagoniste di seminari e masterclass in programma nel Villaggio Italia, l’area espositiva voluta dal ministero della Difesa che accompagna gli scali della “nave più bella del mondo”, giunto alla sua ultima sosta promozionale.

“Per Veronafiere – ha dichiarato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo – si tratta di una ulteriore opportunità per tessere nuove relazioni, anche commerciali, per i settori imprenditoriali rappresentati dai nostri brand fieristici, veri ambasciatori del saper fare e produrre italiano”. “L’Arabia Saudita è una delle economie più interessanti e in evoluzione del Medio Oriente: nel 2030 ospiterà a Riyadh l’Expo e nel 2034 i Mondiali di calcio” ha ricordato il Dg di Veronafiere, Adolfo Rebughini, spiegando che “esserci significa da un lato portare all’attenzione le filiere produttive strettamente connesse alle nostre rassegne Fieracavalli, SOL2Expo e Vinitaly, favorendone l’ingresso in aree ad alta potenzialità puntando su formazione, promozione della cultura e della qualità; mentre dall’altro ci consente di profilare e invitare nuovi operatori professionali alle rispettive manifestazioni in programma a Verona”.

Il calendario della tre giorni nel Villaggio Italia di Jeddah prevede la masterclass di Vinitaly “Italian Grapes Reimagined: An Alcohol free Tasting Experience”, dove vengono presentati quattro prodotti italiani a base d’uva e miscelati alcol free secondo i precetti Halal, ideali per aperitivi, pranzi e cene. In degustazione “BelliNo” e “RossiNo”, alcol free cocktail e drink a base mosto di uva di Moscato dell’azienda SeiBellissimi, e le due etichette “Princess” in versione bianco e rosso, entrambi dealcolati di Alternativazero. A questa, si aggiungono le tre degustazioni promosse da SOL2Expo, “Masterclass for the presentation of the evo oils winnings International Sol d’Oro Competition and guided tasting of table olives”, guidate da Marino Giorgetti, capo panel del concorso Sol d’Oro, la competizione olearia di Veronafiere che valorizza dal 2002 i migliori oli extravergine di tutte le nazioni produttrici e li promuove in chiave commerciale.

Infine, per quanto riguarda Fieracavalli, da oltre 125 anni punto di riferimento internazionale per il mondo equestre, presenta, in collaborazione con quattro partner leader nel settore equestre (KASK, Gruppo selleria Equipe, Fratelli Fabbri e Croceri Farm), l’importanza delle terapie assistite con i cavalli, una pratica che unisce benessere e inclusione sociale. Ad arricchire ulteriormente l’evento, la partecipazione del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, simbolo di eccellenza, tradizione e spettacolo.