Veroni sponsor ufficiale del torneo di tennis Bnp Paribas Open

In programma dal 6 al 19 marzo all’Indian wells tennis garden

Milano, 4 mar. (askanews) – Il gruppo Veroni, primo brand italiano di affettati a libero servizio negli Stati Uniti, vola al Tennis Paradise. Il salumificio emiliano inaugura il 2023 come Official italian charcuterie sponsor del Bnp Paribas Open. L’evento, in programma dal 6 al 19 marzo, si disputa all’Indian wells tennis garden, nel cuore della Coachella Valley, in California.

“Il Bnp Paribas Open è il primo torneo di tennis che sponsorizziamo quest’anno. Puntiamo a rafforzare la grande visibilità ricevuta nel 2022 grazie a una strategia di sponsorizzazione mirata che ci ha portato a selezionare gli eventi sportivi e culinari più seguiti negli States – afferma Marco Veroni, presidente di Veroni Usa – Per apprezzare veramente i nostri salumi italiani, prodotti con ricette tramandate di generazione in generazione nella nostra famiglia, bisogna assaggiarli. Questa manifestazione come le altre a seguire, saranno un’ottima opportunità per far conoscere la qualità Veroni agli amanti dello sport”.

L’azienda anche nel 2022 ha registrato una crescita a doppia cifra nel mercato americano con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente.

continua a leggere sul sito di riferimento