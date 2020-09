Veronica Gentili intervista in esclusiva Conte a Stasera Italia News | Video Mediaset

Colpaccio tv (anche) “contro” Otto e mezzo? Nella puntata di Stasera Italia News di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, è andata in onda l’intervista esclusiva di Veronica Gentili al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. La conduttrice del programma di Rete 4 (sempre più brava?) è andata infatti in esterna per rivolgere tutte le domande salienti al Premier: dall’invito alla Festa dell’Unità, al da farsi con Mes e Recovery Fund, passando per il rapporto tra documenti riservati (o secretati?) e talk show (a un certo punto, la giornalista si è sentita stuzzicata come “parte in causa”) e i rapporti con Matteo Salvini (e la maggioranza). Ecco il video completo, da Mediaset Play, con l’intera intervista a Conte, così come trasmessa in access prime time su ReteQuattro.

