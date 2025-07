veronica-peparini-e-andreas-muller-si-sono-sposati-civilmente.-a-settembre-le-nozze

Foto da Facebook

ROMA – Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati civilmente, in attesa delle nozze in programma il prossimo 29 settembre. È Verissimo a condividere gli scatti della giornata che ha visto i due sposi celebrare il loro amore insieme ad amici e parenti e con le loro gemelline, Penelope e Ginevra, di un anno.

La proposta, come raccontato sempre a Verissimo, era arrivata durante la partecipazione a La Talpa su Canale 5: “Siamo partiti per fare un’esperienza di gioco e di reality. Paradossalmente siamo stati insieme più lì che a casa. A un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa“, ha raccontato Muller. Sul tema matrimonio hanno spiegato: “Non è mai stato per noi un traguardo. Il nostro sogno più grande era diventare genitori e l’abbiamo realizzato con l’arrivo di Penelope e Ginevra. Il matrimonio sarà un qualcosa in più, sarà come chiudere un cerchio anche per le bambine”.

