Verso Atalanta-Napoli, le ultime da Bergamo: Gasperini ha dubbi in attacco

Gli azzurri dovranno provare a vendicare l’eliminazione di appena dieci giorni fa. Intanto il tecnico ha qualche dubbio di troppo, come ogni settimana. C’è il solo Hateboer indisponibile, ma recupera Maehle quindi nessuna emergenza sulla fascia. Davanti a Gollini ci sarà la retroguardia titolare con Palomino che insidia Djimsiti. Nessun dubbio su mediana e fasce, mentre in attacco tutti potrebbero partire dal 1′ e non ci sono certezze. Pessina, Ilicic e Muriel sono per ora in pole e provati negli ultimi giorni ma sono vive le candidature anche di Malinovsky, Miranchuck, Pasalic e Zapata.