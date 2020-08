Verso Barcellona-Napoli, il report degli azzurri: focus su Insigne

Il Napoli si prepara al match che si giocherà 8 agosto contro il Barcellona, gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions: di seguito il report dell’allenamento mattutino della squadra di Gennaro Gattuso.

Verso Barcellona-Napoli, il report dell’allenamento

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino in vista del match che gli azzurri giocheranno, sabato 8 agosto, contro il Barcellona:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou (ore 21). La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche con l’utilizzo di porte piccole. Chiusura con partitina a campo ridotto

Le condizioni di Insigne

La SSC Napoli si è espressa anche su Lorenzo Insigne: per il capitano “terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo”.

