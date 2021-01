Verso Cagliari-Napoli, la probabile formazione dei sardi: Pereiro sostituirà Rog

Cagliari-Napoli di domani segnerà l’inizio del nuovo anno in casa azzurra. Quest’oggi è in programma l’allenamento di rifinitura dei sardi, con Di Francesco che studia le ultime novità da opporre ai partenopei.

Verso Cagliari-Napoli, le ultime sulla formazione dei sardi

Sarà KO, fino a fine stagione, Rog. Al suo posto è stato preso Nainggolan, ma domani non potrà esserci in quanto il mercato inizierà solo lunedì e quindi prima non è possibile tesserare il calciatore. Al suo posto ci sarà probabilmente Pereiro con l’arretramento di Nandez a centrocampo, sebbene sia vivo il ballottaggio con Oliva, unico vero dubbio dell’ex tecnico della Roma. 4-2-3-1 è il modulo. Davanti a Cragno coppia di centrali formata da Walukiewicz e Ceppitelli, non ha recuperato infatti Godin. Sulle fasce Zappa e Lykogiannis. In mediana Marin e, come detto, Nandez. Nel trio offensivo Pereiro, Joao Pedro e Sottil dietro a Simeone. Gli ex Ounas e Pavoletti sembrano destinati alla panchina.

(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All.: Di Francesco

