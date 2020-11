Verso coprifuoco alle 22, Regioni perplesse su Dpcm

Coprifuoco dalle 22 alle 5, chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, e la possibilità per le Regioni dove il contagio è galoppante di ulteriori misure di restrizione agli spostamenti, che possono arrivare anche al lockdown. Il governo prevede una nuova stretta attraverso un Dpcm che potrebbe essere varato già nelle prossime ore, e che sarebbe in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. La bozza prevede che per il resto della giornata è raccomandato a tutti di non spostarsi salvo per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute. Ai teatri e ai cinema si aggiungono, tra i luoghi culturali che verranno chiusi,

