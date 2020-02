Verso Euro 2020, la Top XI all time della Nazionale polacca di calcio

Il conto alla rovescia per Euro 2020 è iniziato. La redazione di 90Min ha selezionato l’undici ideale della Nazionale polacca ripercorrendo la storia della competizione continentale. Quarta partecipazione consecutiva per la nazionale delle aquile biancorosse che hanno da poco festeggiato i 100 della nascita della federazione. Se diciamo Dudek, Instanbul, finale di Champions tutti ricorderanno i fatti di una partita entrata di diritto nella storia del calcio. In pochi però sanno che la… continua a leggere sul sito di riferimento