Verso Genoa-Napoli, le ultime da Pegli: Shomurodov non ce la fa

Il Genoa ha preparato la sfida di domani contro il Napoli alle 20.45, nell’anticipo del sabato. Gli allenamenti sono proseguiti a Pegli anche quest’oggi, agli ordini di mister Ballardini. Il tecnico che da quando è arrivato al capezzale dei rossoblu li ha praticamente portati fuori dalla zona retrocessione, sta preparando il match contro gli azzurri.

Verso Genoa-Napoli, le ultime da Pegli

La notizia è che l’attaccante Shomurodov non ce la fa. Ha subito un infortunio nel corso della settimana e non potrà essere del match. Al suo posto si pensa di inserire uno tra Pandev, Pjaca e Scamacca al fianco del confermatissimo Destro. L’ex Roma è in forma e partirà sicuramente dal 1′. E’ questo l’unico dubbio di formazione di Ballardini, che per il resto ha trovato l’undici più affidabile e che da qualche partita non sta cambiando. A seguire la probabile formazione rossoblu.

(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Pjaca. All.: Ballardini

