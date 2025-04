Verso il conclave, cardinali: “Sarà breve. Apprezziamo gesto Becciu”

(Adnkronos) – Città del Vaticano, 30 apr.(Adnkronos) – Si avvicina sempre più la data del conclave che si aprirà il 7 maggio. Per il cardinale Reinhard Marx si arriverà molto velocemente all’elezione del nuovo Papa, dopo Francesco. Durerà, quindi, “pochi giorni”. La seduta continua fino all’elezione di un Pontefice, che avviene generalmente entro poco tempo: in età moderna di solito tra i 4 e i 5 giorni.

La durata di un conclave dipende principalmente dal numero di scrutini necessari per raggiungere una maggioranza di due terzi. Il conclave più breve mai registrato durò poche ore (circa 10) e si tenne nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 1503. Il conclave più lungo della storia durò 2 anni e 9 mesi (pari a 33 mesi o 1.006 giorni), dal 29 novembre 1268 al 1º settembre 1271, e portò all’elezione di Papa Gregorio X.

I cardinali intervengono anche sul caso del cardinale Angelo Becciu che ha fatto un passo indietro e, in obbedienza al Papa, non entrerà in Conclave: “Circa il cardinale Giovanni Angelo Becciu” la congregazione “ha preso atto che egli, avendo a cuore il bene della Chiesa, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave, ha comunicato la sua decisione di non partecipare a esso. Al riguardo, la congregazione dei cardinali esprime apprezzamento per il gesto da lui compiuto e auspica che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti”.

La Congregazione dei Cardinali riuniti in pre Conclave interviene su “due questioni di carattere procedurale sulle quali ha avuto modo di riflettere e dibattere nei giorni scorsi”. “Circa i cardinali elettori, la congregazione ha rilevato che sua Santità Papa Francesco, creando un numero di cardinali superiore ai 120, come stabilito dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, del 22 febbraio 1996, nell’esercizio della Sua suprema potestà, ha dispensato da tale disposizione legislativa, per cui i cardinali eccedenti il numero limite hanno acquisito, a norma del n. 36 della stessa Costituzione Apostolica, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione”.