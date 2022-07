Verso il Forum delle diaspore: alla ‘Dire’ il 20 luglio

ROMA – ‘Draft the Future! Towards a Diaspora Forum in Italy’: è il titolo del progetto, continuazione ed evoluzione ideale del Summit nazionale delle diaspore, che sarà presentato alla stampa mercoledì 20 luglio alle ore 16.30 nella sede dell’agenzia Dire a Roma. A invitare all’appuntamento, si riferisce in una nota, sono la direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) e l’associazione Le Réseau.

“Attraverso il progetto” si evidenzia nel comunicato, “le associazioni delle diaspore in Italia verranno supportate nella creazione di un Forum nazionale che possa rappresentarle a livello istituzionale, in particolare nel quadro del sistema della cooperazione allo sviluppo italiana”. Il progetto è finanziato e coordinato dalla Cooperazione italiana allo sviluppo e sarà implementato da Oim Italia in collaborazione con Le Réseau.

COME PARTECIPARE

La presentazione stampa si terrà nella sede della Dire in corso d’Italia 38/A. Prevista una forma ibrida, sia dal vivo che da remoto. Per partecipare è necessario registrarsi al link https://bit.ly/3nJeJ3B. I posti in presenza, fino a un massimo di 50, saranno assegnati in base all’ordine di registrazione fino ad esaurimento. La partecipazione da remoto sarà possibile attraverso una piattaforma di live streaming. Il link relativo, aggiungono gli organizzatori, sarà inviato entro 24 ore dall’appuntamento.

