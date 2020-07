Verso Inter-Napoli, il report dell’allenamento mattutino: lavoro in palestra per chi ha giocato ieri

Gli azzurri tornano subito al lavoro dopo la vittoria contro il Sassuolo. In vista della gara contro l’Inter il Napoli avrà pochissimi giorni per riprendere fiato e preparare la gara, che sarà importante per allenare testa e gambe per Barcellona. E’ infatti ormai quello l’obiettivo della squadra: arrivare nella massima condizione psico-fisica possibile alla partita più importante, quella che come dice Gattuso può far entrare questo Napoli nella storia. Non sarà però semplice ribaltare il risultato, poiché il Napoli dovrà segnare più di un goal e cercare di subirne al massimo 2. La gara di ieri in questo senso non dà segnali confortanti: pur se in fuorigioco, il Napoli ha subito 4 reti dal Sassuolo, una compagine di calciatori molto bravi nello stretto e tra le linee, filosofia adoperata anche dai catalani di Setien, con le dovute proporzioni. Intanto ecco il report dell’allenamento mattutino del Napoli che si legge sul sito ufficiale della società.

Napoli, il report allenamento

La SSC Napoli ha diramato il consueto report sulla seduta d’allenamento di oggi:

“Dopo il successo contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter a San Siro in programma martedì alle ore 21.45 per la 37esima giornata di Serie A. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito seguita da serie di allunghi. Successivamente esercitazioni di passaggio e chiusura con partitina a campo ridotto.”

