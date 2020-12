Domani sarà tempo di Inter-Napoli, big match della dodicesima giornata di serie A. Difficile trovare una stella più splendente delle altre nel firmamento nerazzurro.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Verso Inter-Napoli, Lukaku che duello con Koulibaly

Dovendo indicare il pericolo numero uno, ovviamente non possiamo non citare Romelu Lukaku. L’attaccante belga è agile e potente, ha capacità di inserimento come pochi. La forza fisica è impressionante, ma allo stesso tempo tecnico. Un attaccante completo. Sarà un gran duello con Koulibaly. Mertens è suo compagno di Nazionale, magari potrà suggerire qualche consiglio ai compagni. Oltre Lukaku la qualità nerazzurra è anche nelle parate di Handanovic, nelle discese di Hakimi, nelle letture difensive di De Vrij, la crescita di Bastoni e Barella, il dinamismo di Vidal, la profondità di Lautaro Martinez. Insomma, una squadra di stelle. E pazienza se un talento come Eriksen proprio non riesce ad ambientarsi.

L’ex

Ci sarà un unico ex nella sfida: Matteo Politano, transitato in nerazzurro per un anno e mezzo, senza trovare continuità, tra tante delusioni. L’ex Sassuolo più di una volta ha sottolineato come voglia prendersi una rivincita sull’Inter quando la incrocia, considerandola una parentesi no della sua carriera. Domani avrà un’altra opportunità.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Verso Inter-Napoli, Koulibaly-Lukaku duello tra big. Politano ex di turno appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento