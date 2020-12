Verso Inter-Napoli, le ultime di formazione sui nerazzurri: Hakimi recuperato, sarà in campo

Questa sera si giocherà Inter-Napoli, e Conte medita sulla miglior formazione disponibile per contrastare gli azzurri di Gattuso nel match di “San Siro”.

Inter-Napoli, la probabile formazione di Conte

L’allenatore nerazzurro dovrà rinunciare a Vidal e Sanchez, ma recupera Hakimi. Ha alcuni dubbi soprattutto in difesa e sugli esterni. Il modulo sarà il consolidato 3-5-2. Davanti ad Handanovic, diversi ballottaggi. D’Ambrosio e Kolarov insidiano Skriniar e Bastoni, possibile che almeno uno di questi ultimi due riposi. Al centro della difesa sicuro De Vrij. Sugli esterni dipenderà anche dalle condizioni di Hakimi, se non recupera pronto Darmian. Sul versante opposto Young è favorito su Perisic. A centrocampo Barella, Brozovic e Gagliardini. Bocciato ancora una volta Eriksen. In attacco tandem Lukaku-Lautaro Martinez. Con l’assenza di Sanchez ha una soluzione in meno dalla panchina.

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

