AGI – Verso la chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano nelle zone rosse e arancioni, negozi aperti fino alle 21 per favorire lo shopping natalizio: è l’orientamento emerso nell’incontro-fiume di 12 ore tra Conte con i capidelegazione per il prossimo dpcm che entrerà in vigore il 3 dicembre. Conferma del coprifuoco dalle 22 alle 6 e ristoranti chiusi dalle 18 anche in zona gialla. Gli spostamenti tra regioni saranno consentiti solo per rientrare alla propria residenza. Alla riunione hanno preso parte il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza Dario Franceschini, Roberto Speranza, Teresa Bellanova, Alfonso Bonafede,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Verso la chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano, negozi aperti fino alle 21 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento