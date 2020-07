Verso la proroga dei 600 euro per turismo e spettacolo​

AGI – “E’ ipotizzabile il prolungamento del bonus per i lavoratori dello spettacolo”. Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, rispondendo a una domanda alle ‘Olimpiadi delle idee’ del M5s, sul blog delle Stelle. Ha spiegato Catalfo: “Una buona parte, oltre metà, del decreto del Governo che ha previsto uno scostamento da 25 miliardi di euro vertera’ proprio su norme che riguardano il lavoro e nello specifico ci sarà particolare attenzione per i lavoratori dello spettacolo e per gli stagionali del turismo, che sono tra i settori piu’ colpiti e sappiamo tutti che sono quelli che partiranno più in ritardo”.

