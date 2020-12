Verso Lazio-Napoli, la probabile formazione di Inzaghi: c’è Correa con Immobile

Simone Inzaghi valuta i progressi di Leiva e Acerbi, ma difficilmente i due saranno della partita. Intanto ritrova Muriqi. Il tecnico piacentino, nell’undici anti-Gattuso, potrebbe optare per la stessa formazione che martedì ha pareggiato a Benevento, con qualche dubbio per reparto. Il 3-5-2 non si discute. In porta il dualismo Reina-Strakosha vivrà probabilmente un’altra puntata a favore dello spagnolo, ex della sfida e ormai titolare nelle ultime uscite. In difesa Patric e Luiz Felipe si contendono una maglia nel terzetto arretrato con Hoedt e Radu a completare la linea. Sulle fasce Lazzari e Marusic chiamati agli straordinari, sono gli unici esterni rimasti. In mezzo al campo viaggia verso la conferma Escalante, preferito a Cataldi. Mezzali Milinkovic e Luis Alberto. In attacco con Immobile ci sarà Correa. In panchina scalpitano Andreas Pereira e Caicedo.