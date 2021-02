Verso Napoli-Atalanta, arrivano conferme sul cambio modulo – Radio Marte

Napoli-Atalanta di questa sera, vedrà probabilmente un cambio di modulo in casa azzurra. Gattuso ci pensa e arrivano conferme in tal senso da Pasquale Tina. Il giornalista, inviato da Castelvolturno, ha rilasciato alcuni aggiornamenti questa mattina a Radio Marte.

Napoli-Atalanta, conferme sul cambio di modulo

L’idea è la difesa a tre, dunque come riportato dal noto collega, con Makismovic dentro come fatto nel finale della gara contro il Parma. La tentazione del cambio modulo c’è e probabilmente verrà presa in considerazione per questa sera. E’ una novità che cambia i principi di gioco, ma il Napoli vuole essere molto compatto e ripartire in profondità sfruttando così la velocità di Lozano, nell’insolito ruolo di falso nueve. Oltre alla spina delle fasce. Sarà una partita dura perché contro ci sarà l’Atalanta che vuole cancellare anche il 4-1 del campionato. Ma sarebbe importante mettere sul giusto binario il discorso qualificazione già questa sera. La formazione dovrebbe vedere Ospina in porta, Manolas, Maksimovic e Koulibaly in difesa. Sugli esterni il solito dubbio Mario Rui-Hysaj con Di Lorenzo dall’altra parte. Nel mezzo Bakayoko e Zielinski mentre davanti il tridente Politano, Lozano e Insigne.

