Verso Napoli-Benevento, il report dell’allenamento odierno: in quattro lavorano ancora a parte

Il Napoli ha comunicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno mattutino a Castelvolturno. La seduta di rifinitura in vista della gara di domani contro il Benevento. Confermati il ritorno in gruppo di Demme, Hysaj e Ospina mentre sono ancora ai box Lozano, Manolas, Osimhen e Petagna che hanno svolto un lavoro personalizzato in palestra e poi in campo.

Verso Napoli-Benevento, il report dell’allenamento

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Benevento in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18.

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento.

Successivamente lavoro tattico suddiviso per reparti. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

