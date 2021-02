Verso Napoli-Benevento, le ultime in casa sannita: i dubbi di Inzaghi

Domenica alle 15 andrà in scena Napoli-Benevento, gara valida per la quinta giornata del girone di ritorno di serie A. I sanniti proseguono la preparazione al match, per mettere un altro tassello su un campionato fin qui da incorniciare.

Verso Napoli-Benevento, le ultime in casa sannita

Inzaghi studia la miglior formazione da opporre ai partenopei e dovrà ovviare alla squalifica di Glik al centro della difesa. Una defezione non da poco, mancando il perno centrale della retroguardia. Letizia è recuperato, ma difficilmente partirà dal 1′. Sulle fasce sono pronti Depaoli e Barba, mentre al centro Caldirola si riprenderà una maglia, a meno di un possibile impiego di Foulon con accentramento di Barba. Questo è uno dei dubbi del tecnico sannita. L’altro riguarda il partner di Caprari e Lapadula in attacco: affidarsi all’ex Insigne o soluzione più prudente ovvero avanzare Ionita con Hetemaj a centrocampo?

(4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Tuia, Barba; Viola, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All.: F. Inzaghi

