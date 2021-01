Verso Napoli-Empoli, parla Valdifiori (doppio ex): “A Udine ho capito una cosa importante sugli azzurri…”

Mirko Valdifiori, doppio ex di Napoli ed Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Valdifiori: “La squadra è con Gattuso”

“Il Napoli ha giocatori che hanno una certa prestanza fisica, Fabiàn per esempio abbina qualità e quantità. La squadra però attualmente un po’ distante dallo scudetto, ci sono giocatori molto importanti che sono fuori per infortunio ed è ovvio che questo possa essere un peso per la squadra. Petagna sta facendo bene, ma solo con i recuperi di Mertens ed Osimhen è possibile ridare verve alle ambizioni dei partenopei. Domenica ho visto la partita e la squadra mi è sembrata sul pezzo. Anche dopo il gol la squadra ha dimostrato che il gruppo è unito. Stanno seguendo i dettami di Gattuso”.