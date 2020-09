Domenica 27 settembre il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare il Genoa, il match sarà valido per la seconda giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono conquistare altri tre punti dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma e così si preparano al meglio. Di seguito il report dell’allenamento mattutino.

Verso Napoli-Genoa, il report dell’allenamento mattutino

Di seguito il report dell’allenamento mattutino reso noto dal sito ufficiale della SSC Napoli:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente esercitazioni di passing drill. Di seguito lavoro tattico con posizionamenti in campo. Fase finale dedicata a una seduta aerobica alternata a partitina a campo ridotto

