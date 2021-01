Verso Napoli-Parma, il report dell’allenamento: Mertens peggiorato! Le condizioni

Di seguito il report dell’allenamento odierno reso noto dalla società tramite una nota ufficiale:

Dopo il successo in Coppa Italia contro lo Spezia e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Parma in programma domani allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tattica