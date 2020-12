Verso Napoli-Sampdoria, la probabile formazione dei doriani: quanti dubbi per Ranieri

Domenica pomeriggio, all’ora storicamente dedicata al calcio (15), il Napoli ospiterà la Sampdoria per l’undicesima giornata di serie A.

Napoli-Sampdoria, la probabile formazione dei doriani

Ranieri studia la miglior formazione da opporre agli undici di Gattuso. Non si prescinde dal 4-4-1-1 di base. L’ex tecnico della Roma ha un po’ di dubbi, a partire dalle condizioni non ottimali dei due ex Tonelli e Gabbiadini. Sicuramente out Bereszynski e Keità. Davanti ad Audero ci sarà Alex Ferrari al posto del polacco, poi Yoshida, Colley (avanti su Tonelli) e Augello. A centrocampo Candreva e Thorsby sicuri del posto, per gli altri due è ballottaggio. I giovani Adrien Silva e Damsgaard chiedono spazio ai più navigati Ekdal e Jankto. Con i quattro impegni in dieci giorni ci sta qualche cambio. Dietro a Quagliarella dubbio Verre-Ramirez.

(4-4-1-1): Audero; A.Ferraro, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Quagliarella. All.: Ranieri

