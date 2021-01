Verso Napoli-Spezia, il report dell’allenamento: lavoro personalizzato per un attaccante

Dopo la sconfitta subita per 3 a 1 contro il Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della gara di Coppa Italia. Giovedì il Napoli sfiderà lo Spezia, nella partita valevole per i Quarti di finale della coppa nazionale.

Il report dell’allenamento odierno del Napoli

Questo il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale della società:

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo al Bentegodi dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e seduta tecnica. Successivamente partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazioni al tiro. Malcuit ha lavorato in gruppo, mentre Llorente ha svolto lavoro personalizzato in campo.

