Verso Real Sociedad-Napoli: l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno | FOTO

Domani il Napoli volerà in Spagna per sfidare la Real Sociedad, gara che sarà valida per la seconda giornta della fase a gironi del Gruppo F di Europa League. Intanto gli azzurri, prima di partire, fanno l’allenamento di rifinitura come annunciato dalla società stessa sul profilo Twitter.

Verso Real Sociedad-Napoli: l’allenamento di rifinitura

Il Napoli deve rifarsi dell’inaspettata sconfitta per 1-0 arrivata contro l’AZ Alkmaar. Per questa ragione gli azzurri si stanno preparando al massimo per fare una grande gara contro la Real Sociedad, match che si giocherà domani alle 21.00. Quest’oggi infatti gli azzurri hanno fatto un allenamento di rifinitura a Castel Volturno. Di seguito il tweet della SSC Napoli con le foto dell’allenamento odierno in allegato:

