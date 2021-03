ROMA – Si va verso il rinvio delle elezioni in Calabria e nelle principali città d’Italia a causa del riacutizzarsi del contagio da Covid. Al Viminale è già pronto lo schema di decreto legge. Particolarmente urgente è una decisione sulla Calabria visto che si vota l’11 aprile. Per le amministrative c’è invece un lasso di tempo maggiore. Il turno elettorale cadrebbe tra il 15 aprile e il 15 giugno. E dunque se si volesse votare l’ultima domenica utile di giugno, il 13 giugno, la decisione di far slittare la convocazione andrebbe presa entro il 19 aprile. Nonostante sia chiara l’intenzione dell’esecutivo,

L'articolo Verso rinvio elezioni regionali in Calabria e amministrative: ipotesi 10-11 ottobre proviene da Notiziedi.

