Verso Sassuolo-Napoli, i convocati di Gattuso: si rivede un big, presenti quattro Primavera

Sono stati diramati i convocati di Gennaro Gattuso, tecnico azzurro, in vista di Sassuolo-Napoli, gara di domani al “Mapei” Stadium di Reggio Emilia e valida per la giornata numero venticinque del campionato di serie A. Da segnalare il ritorno di Manolas tra i convocati, non c’è, invece, Osimhen. A seguire la lista completa apparsa sul sito ufficiale partenopeo.

Sassuolo-Napoli, i convocati di Gattuso

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).

