Il Napoli mercoledì affronterà il Sassuolo per la 25esima giornata di Serie A. A Reggio Emilia Gattuso dovrà fare a meno oltre che degli infortunati anche di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese infatti ieri sera è stato espulso per somma di ammonizione facendo scattare la giornata di qualifica. Nel turno infrasettimanale bisognerà un difensore dovrà star attento al cartellino perché in diffida.

Sassuolo-Napoli: occhio al cartellino

I giocatori azzurri diffidati sono Giovanni Di Lorenzo e Hirving Lozano. Il messicano però è ancora infortunato e quindi mercoledì pomeriggio non sarà in campo contro il Sassuolo. Invece per il terzino destro azzurro la situazione è diversa, e con Hysaj non ancora al meglio una possibile squalifica potrebbe creare qualche problema a Gattuso. Di Lorenzo quindi dovrà star attento al cartellino per non rischiare di essere indisponibile nella prossima partita contro il Bologna.

QUI PER SEGUIRCI SU FACEBOOK

The post Verso Sassuolo-Napoli: occhio al cartellino. Due gli azzurri diffidati appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento