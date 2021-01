Verso Spezia-Napoli, le ultime di formazione dei liguri: anche Piccoli è KO

Lo Spezia di Vincenzo Italiano affronterà domani il Napoli di Gennaro Gattuso nei quarti di finale di Coppa Italia, gara che si giocherà al “Maradona”. Il tecnico ligure che ha già stupito in questa stagione vuole compiere un altro capolavoro, facendo la storia e arrivare in semifinale di Coppa.

Spezia, le ultime di formazione dei liguri

Il tecnico degli spezzini prepara il match con una nuova defezione: si è infatti fermato anche l’attaccante Piccoli, e ora nel reparto arretrato è rimasto solo Galabinov, tra l’altro anche lui non al meglio e reduce da un lungo stop. Nzola non è ancora rientrato e spera di farlo per domenica contro l’Udinese. Ma contro il Napoli sarà assente, al pari di Pobega, l’altro match winner del “Maradona” lo scorso 6 gennaio. Italiano studia diverse soluzioni, ma farà un turnover ragionato, in quanto la priorità è il campionato. Ecco che davanti, Galabinov obbligato a parte, cambierà gli esterni. Sono pronti Verde e Agudelo, al posto dei più quotati Gyasi e Farias.

(4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo. All. Italiano

