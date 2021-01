Verso Udinese-Napoli, il report dell’allenamento odierno: Koulibaly in gruppo

Il Napoli, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto il report dell’allenamento odierno, l’ultimo, quello di rifinitura, prima della partenza per Udine dove domani si giocherà Udinese-Napoli.

Napoli, il report dell’allenamento

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match al Friuli di Udine per la 17esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15.

La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento.

Successivamente esercitazione tattica a reparti e poi con il gruppo intero.

Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly e Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens terapie e lavoro personalizzato”.

