Verso una nuova massiccia operazione dell’esercito israeliano a Gaza. Netanyhau: “La popolazione verrà spostata”

ROMA – Con l’approvazione del ‘Piano per la conquista di Gaza’ da parte del gabinetto di sicurezza israeliano, è partita una nuova fase del conflitto in Medio Oriente. In un video pubblicato su X, il primo ministro Benjamin Netanyahu, in ebraico, ha annunciato una nuova intensa operazione militare volta a sconfiggere Hamas, non entrando nei dettagli di quanta parte del territorio dell’enclave verrà conquistata. Il premier ha, poi, affermato che gran parte della popolazione palestinese “verrà spostata, per la sua stessa protezione”.

מעדכן אתכם גם היום בלי הפילטרים של התקשורת >> תרשמו לי את השאלות שלכם למטה. pic.twitter.com/b1c0XZFSI8 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 5, 2025

Mossa confeermata dall’esercito israeliano che si prepara a sgomberare completamente la parte settentrionale della Striscia di Gaza. Secondo quanto previsto in questo piano, i civili verranno trasferiti a sud dove avrà inizio il nuovo programma di aiuti umanitari. A riferirlo è The Jerusalem Post, riportando una fonte di sicurezza di alto livello.

L’IDF ATTACCA LA COSTA DELLO YEMEN: RAID CONTRO GLI HOUTHI

Intanto, su X l’esercito israeliano ha confermato nuovi attacchi lungo la costa dello Yemen e i raid contro gli Houthi. “I siti infrastrutturali terroristici colpiti nel porto di Hudaydah costituiscono una fonte di rifornimento centrale per gli Houthi- scrive l’Idf- e vengono utilizzati per il trasferimento di armi iraniane. È stato colpito anche l’impianto di cemento ‘Bajil’, a est della città di al-Hudaydah, che rappresenta un’importante risorsa economica e viene utilizzato per la costruzione di tunnel sotterranei e infrastrutture terroristiche per gli Houthi”.

“L’attacco ai siti delle infrastrutture terroristiche è stato condotto con precisione e sono state adottate misure per mitigare i danni alle navi attraccate nel porto”, assicura l’esercito

