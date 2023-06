Verstappen domina anche in Spagna, suo il Gp a Barcellona

Dietro la Red Bull le due Mercedes, quinto Sainz, 11esimo Leclerc

Roma, 4 giu. (askanews) – Dominio totale di Max Verstappen, in testa dal primo all’ultimo giro e vincitore anche a Barcellona, settimo appuntamento del mondiale di Formula1. Sul podio le redivive Mercedes di Hamilton e Russell, che precedono l’altra Red Bull di Perez. Quinto Sainz con la prima Ferrari. Lo spagnolo prova ad attaccare Verstappen al via ma deve accodarsi all’autore della pole position. Solo undicesimo l’altro ferrarista Charles Leclerc, autore di una prova piuttosto anonima. Verstappen scappa subito via creando un gap sugli inseguitori già al quinto giro. Al sedicesimo giro Sainz rientra ai box per montare un set nuove di gomme medie lasciando la seconda posizione ad Hamilton e rientrando alle spalle di Leclerc. Il giro successivo si ferma anche il monegasco della Ferrari rientrando in diciottesima posizione. Al venticinquesimo giro rientra ai box Lewis Hamilton per effettuare il primo pit-stop della sua gara rientrando alle spalle di Sainz, mentre il leader Verstappen si ferma al ventisettesimo giro per montare gomme hard e finire la gara con una sola sosta. Al ventottesimo giro Hamilton sorpassa Sainz per la seconda posizione. Al trentacinquesimo giro Russell sorpassa Sainz, in grandissima difficoltà con una Ferrari per niente competitiva, per la terza posizione. Le posizioni rimangono sostanzialmente invariante fino allo sventolare della bandiera a scacchi decretando la vittoria dell’olandese della RedBull davanti ad Hamilton, Russell e al compagno Perez. 5° Sainz, 7° Alonso e solo 12° Leclerc, fuori dalla zona punti. Max Verstappen si conferma il numero 1 vincendo un’altra gara in stagione. Ancora una volta male le Ferrari, mai competitive. La prossima gara di Formula 1 sarà il weekend del 18 giugno in Canada.

