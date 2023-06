Verstappen trionfa in Canada, 41 successi come Senna

Podio completato da Alonso ed Hamilton, poi le due Ferrari

Roma, 18 giu. (askanews) – Verstappen signore del Canada. Quarantunesima vittoria in carriera, come Ayrton Senna (centesimo successo per la Red Bull), sesta stagionale, quarta consecutiva per l’olandese che fa sua l’ottava prova del mondiale di Formula uno (sei vittorie Verstappen, due del compagno Perez). Sul podio anche Alonso (quarto stagionale), poi Hamilton, Leclerc, Sainz, Perez, Albon, Ocon, Stroll, Bottas. Buoni segnali della Ferrari nel passo gara e nella gestione delle gomme. Il quarto posto di Leclerc suona poi come un riscatto dopo un week end pessimo per le qualifiche. La Formula1 torna ora il 2 luglio in Austria.

“Non è stata una gara lineare – le parole di Max Verstappen a fine gara – le gomme non entravano nella finestra ideale di temperatura e scivolavamo un po’. Ma vincere oggi, la centesima affermazione per la squadra, è incredibile”, ha detto Verstappen.

“Speravamo di poter essere più vicini alla Red Bull, ma abbiamo perso una posizione in partenza ed è stata una battaglia con la Mercedes. Lewis ha spinto tutta la gara, non mi sono mai potuto rilassare. Sono stati 70 giri di qualifica”, ha detto Alonso.

continua a leggere sul sito di riferimento