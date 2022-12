Vertenza Baritech, Conte: seguirò personalmente vicenda

Non possiamo lasciare senza risposte oltre 100 famiglie

Milano, 12 dic. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – a Bari per gli incontri in difesa del reddito di cittadinanza – ha fatto una sosta a Modugno con i lavoratori della vertenza Baritech, in presidio di fronte allo stabilimento. “Grazie di essere qui con noi. Il 31 dicembre scade anche la Cassa integrazione. Presidente aiutateci, siamo in 115 – hanno spiegato gli operai – qui ci sono troppe promesse di progetti industriali non mantenute”.

Conte ha garantito il suo impegno personale e quello del M5S: “Ho voluto vedere i lavoratori e lo stabilimento per rendermi conto della situazione personalmente – ha commentato Conte -. Non possiamo lasciare senza risposte oltre 100 famiglie, con lavoratori per lo più over 50 che rischiano di rimanere senza futuro. Seguirò personalmente questa vicenda per favorire una soluzione nel segno della continuità aziendale e offrire futuro occupazionale a lavoratori che si sono distinti per la qualità del lavoro svolto e l’alta qualità dei tessuti prodotti”.

continua a leggere sul sito di riferimento