Vertice a casa Meloni con Tajani, Salvini e Lupi: bilancio e priorità ripresa

Roma, 5 ago. (askanews) – Un vertice a casa della premier Giorgia Meloni con i vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, e Antonio Tajani, leader di Fi, e Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, si è tenuto questo pomeriggio. La riunione tra i leader della maggioranza, durata all’incirca due ore, secondo quanto viene riferito, è servita a fare il punto prima della pausa di agosto sulle cose fatte e sulle priorità da affrontare alla ripresa a settembre. Tra queste la legge elettorale, con il via libera politico all’intesa siglata oggi dagli sherpa che porterà alla presentazione al Senato il primo settembre di un emendamento unitario del centrodestra per introdurre le preferenze.