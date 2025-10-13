lunedì, 13 Ottobre , 25
Vertice in Egitto, Trump elogia Meloni: "Bellissima donna, negli Usa non posso dirlo"
(Adnkronos) – “Giovane e bellissima”, con queste parole Donald Trump parla di Giorgia Meloni a margine del summit sulla pace in Medio Oriente. “Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo – negli Stati Uniti, di solito, è la fine della carriera se lo fai – ma correrò il rischio: è una donna giovane e bellissima. Voleva essere qui, è incredibile. In Italia è una politica di grande successo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero”, dice il presidente americano mentre alle spalle ha la premier italiana e gli altri leader esteri. 

Già prima di posare per la foto di rito il presidente aveva salutato Meloni con una calorosa stretta di mano davanti a flash e telecamere e le aveva detto: “Beautiful woman”. La premier italiana era l’unica donna presente tra gli oltre venti leader internazionali riuniti a Sharm el-Sheikh per il vertice sulla pace in Medio Oriente.  

 

